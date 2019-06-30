30.06.2019, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Политика, Россия, Украина
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Путина в Минске встретили украинским гимном и матерными плакатами

Президент РФ Владимир Путин прилетел в воскресенье в Минск на закрытие международных спортивных соревнований – «Европейских игр». Глава российского государства посетил не только церемонию закрытия, но и соревнования по боксу.

Президент посмотрел финальный бой российского боксера Муслима Гаджимагомедова против белоруса Владислава Смягликова, в котором победил россиянин.

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После этого состоялась  церемония награждения победителя в весе до 75 кг – Александра Хижняка. Вместе со всеми зрителями Путин встал, когда заиграл гимн Украины.

Затем российский лидер посмотрел церемонию награждения победителя и призеров поединков в весе до 91 кг, где победу праздновал россиянин Гаджимагомедов.

После этого президент РФ встретился с российской сборной, которая в общекомандном зачете заняла на «Европейских играх» первое место по числу завоеванных медалей.

Кроме того, в государственной резиденции «Заславль» состоялась неформальная встреча Путина, президента Белоруссии Александра Лукашенко и президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Маргинальная белорусская оппозиция в день приезда в Минск российского президента вывесила два плаката с оскорбительными нецензурными надписями.

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