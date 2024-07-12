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Властям понадобится немало времени, чтобы убедить население в важности членства в Альянсе, поскольку граждане верят в то, что нейтральный статус Республики Молдова обеспечит их безопасность.

Об этом в ходе саммита НАТО в Вашингтоне заявил министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Михай Попшой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он в очередной раз поставил под сомнение конституционный статус нейтралитета Республики Молдова и заявил о намерении убеждать население страны в том, что «решение – это вступление в НАТО».

«Людям в Молдове внушили, что нейтралитет – это гарантия безопасности. Может это и так для Швейцарии, но для нас это большой вопрос… В наших особых обстоятельствах понадобится время, пока мы будем способны в рамках демократического процесса убедить людей, что НАТО – это реальное решение», – рассуждал Попшой.

Он рассказал, что политическое руководство Молдовы проводит открытые беседы с гражданами, чтобы обсудить «уязвимости в обороне», а также способы их преодоления, чтобы объяснить, насколько страна нуждается в защите Североатлантического альянса.

«Если вы спросите меня, то я скажу, что НАТО является гарантией безопасности не только в нашем регионе, но и в любом другом месте в мире», – сказал глава молдавской дипломатии.

При этом Попшой заявил, что «вступление Молдовы в Евросоюз может произойти раньше, чем в НАТО», наивно полагая, что Кишинёву удастся осуществить хитрый ход, который до сих пор не получался ни у одной страны бывшего советского блока или союзной республики СССР. Вступление в НАТО – это тест на лояльность коллективному Западу перед принятием в «клуб избранных», даже в качестве официантов и посудомоек.

Согласно опросам общественного мнения, около 60% населения Молдовы выступают за сохранение её нейтрального статуса и против вступления в НАТО. Марионеточный режим Санду твёрдо вознамерился изменить эту тенденцию путём промывки мозгов на телеканалах в условиях полной монополизации медиасферы адептами прозападного курса.