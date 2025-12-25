Россия добивает одесские мосты и порты

Игорь Шкапа.  
25.12.2025 11:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1708
 
Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия вновь атаковала подконтрольную киевскому режиму инфраструктуру в Черном море.

«Ночью враг снова ударил по портовой и промышленной инфраструктуре Одесской области. Один человек погиб, еще двое пострадали», – сообщил одесский гауляйтер Олег Кипер.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Россия вновь атаковала подконтрольную киевскому режиму инфраструктуру в Черном море. «Ночью враг снова ударил...

По его словам, повреждены административные, складские и производственные помещения.

Одесские паблики пишут о взрыве в поселке Маяки, где ранее был поврежден мост, играющий важную логистическую роль для западной части области.

«Маяки прилет. По мосту или понтонным переправам», – отмечает «Типичная Одесса».

Кроме того, в самой Одессе пришлось ограничивать подачу электроэнергии.

«По Одессе введены вынужденные аварийные отключения с целью недопущения перегрузки поврежденного оборудования», – проинформировал начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

По данным Воздушных сил ВСУ за ночь зафиксировано попадание 22 ударных дронов в 15 локациях. При это утром началась новая волна беспилотной атаки.

Украинские дроны в свою очередь атаковали портовую инфраструктуру Краснодарского края

«В порту Темрюка из-за атаки БПЛА произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами Общая площадь пожара составляет около 2 тыс. кв. метров», сообщает Оперштаб Краснодарского края.

Кроме того, получило повреждения сельхозпредприятие в Щербиновском районе.

Попытались украинские дроны нанести удар по российской столице. Мэр Москвы Сергей Собянин написал, что всего обезврежены девять вражеских дронов, атаковавших столицу.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить