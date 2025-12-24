Русские создают плацдарм для рывка в Центральную Украину, – укро-военкор

Российская армия в Днепропетровской области формирует плацдарм для дальнейшего продвижения в центральную часть Украины.

Об этом в эфире телеканала «ДнепрTV» заявил украинский военкор Богдан Пападин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Противник как пытается со стороны Новопавловки атаковать, так и со стороны Межевой. И, если я не ошибаюсь, неделю, может чуточку больше назад противник снова пытался заехать колонной в Новопавловку.

Это свидетельствует о том, что, если бы для противника не было важным зайти в Днепропетровскую область, он бы эти силы направил, я думаю, на другие направления. Зачем концентрировать столько техники, личного состава и, например, атаковать деревню, которая тебе не нужна?

Противник пытается все же создать определенный плацдарм на востоке Днепропетровщины для того, чтобы подальше давить уже центральную часть Украины, это остается фактом», – заявил Пападин.