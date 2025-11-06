Сотни миллиардов гривен для ВСУ сгорают в «киевском котле» – депутат Рады

Налаженная режимом Зеленского система отлова людей, помимо коррупционной составляющей ТЦК, провоцирует дезертирство, в результате огромные средства, потраченные на подготовку и вооружение солдат, улетают в трубу.

Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-спикер парламента, бывший подельник Зе-диктатора, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он заявил, что у государства есть все возможности выплачивать при подписании первого контракта миллион гривен.

«Эти средства можно искать и находить. Во-первых, прикройте лавочку с коррупцией, которая сегодня называется рынок ТЦК, где у нас, по разным оценкам, около 2-2,1 миллиарда евро. А это более 100 миллиардов гривен. Если даже половину этих средств отправить на нужды ВСУ, это будет серьезная помощь.

Если мы с вами посмотрим на то, сколько сегодня людей находится в СОЧ, речь идет о более 200 тысячах, в розыске 1,5 миллиона. Если мы снова перечислим, сколько государство на них потратило, на подготовку, на форму, на содержание, на вооружение, на патроны, на технику, на дроны, на многое всего остального, и после этого человек уходит в СОЧ, все эти средства уничтожаются, они испаряются», – вещал Разумков.