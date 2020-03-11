11.03.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Политика, Россия, Украина
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Стало известно, как Путин не на камеру называет Зеленского

Владимир Путин считает, что и Петр Порошенко, и Владимир Зеленский представляют установленный Западом на Украине русофобский террористический режим, однако в интересах российского государства должен проводить переговоры и пожимать руку визави из Киева.

Об этом в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил политолог Сергей Марков, бывший депутат Госдумы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я могу называть вещи, как они есть на самом деле. И поверьте мне, я думаю Путин, он мне не говорил, но я уверен, что про себя он называет ее хунтой», – сказал Марков.

Ведущий поинтересовался, почему же тогда российский президент встречается с украинскими лидерами.

«Все 6 лет это работа Владимира Путина – жать руки даже дьяволу. Если для этого нужно сохранить жизни наших людей. Это его работа. А моя работа – называть вещи своими именами. Да, нет чудовищной бойни между Украиной и Россией, которая была задумана», – сказал Марков.

«Украина – братская страна, в которой установлен террор со стороны русофобской хунты… Задача Путина – использовать дипломатические моменты, для того чтобы стараться ситуацию в Украине подвинуть к миру от террористического режима», – добавил выступающий.

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