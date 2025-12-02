Госсекретарь Марко Рубио интригует и подыгрывает бандеровцам в Киеве, срывая первоначальный вариант соглашения по Украине из 28 пунктов.

Об этом пишет американский журнал The Week, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп и Путин надеялись, что «ослабленному» Зеленскому придётся согласиться на невыгодные условия… Первоначальный план воплотил в жизнь худшие опасения Украины… Рубио изменил правила игры…, настаивая на том, что Украина должна иметь право голоса.

Затем давний «ястреб в отношении России» подготовил в Женеве дружественное Украине мирное предложение… Зеленский ловко обошёл Трампа, показав, что он чему-то научился после глупого спарринга с ним в Овальном кабинете в феврале», – говорится в публикации.