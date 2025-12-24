Топ-менеджер Ахметова жалуется британцам: Русские раньше так не били, запасы исчерпаны!

Удары ВС РФ по объектам украинской энергетики стали настолько мощными, что восстановление осуществляется гораздо тяжелее, чем в прошлом году.

Об этом в эфире британского телеканала ВВС пожаловался гендиректор компании ДТЭК Максим Тимченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Суть в том, что россияне начали настолько массированные и интенсивные атаки на все электростанции, которые мы эксплуатируем, что мы просто не успеваем восстанавливаться после таких ударов.

Начиная с конца сентября идут такие волны атак дронами, крылатыми и баллистическими ракетами, – всеми типами вооружений, особенно на электростанции вблизи линии фронта. В этом году нам значительно сложнее восстанавливать мощность, чем даже год назад.

Сейчас главная проблема-это найти оборудование для того, чтобы заменить то, что было полностью уничтожено. Раньше мы могли перебрасывать оборудование с одной электростанции на другую. Но сегодня, к сожалению, запасы оборудования, которые были в нашем распоряжении, фактически исчерпаны. Именно поэтому ситуация очень сложная, и мы видим отключение электроэнергии», – заявил Тимченко.