Трамп не врёт? «Усмирение Украины обеспечивается за две недели» – депутат Думы

Если Россия уничтожит всю энергетику, железнодорожный транспорт и пункты управления, Украина не продержится и месяца.

Об этом в эфире видеоблогера Павла Иванова заявил депутат Госдумы Михаил Делягин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«По мирному процессу происходит подготовка поставок Томагавков. Потому что – когда вы на протяжении 24 лет ведения тяжелых боевых действий не делаете вещи, о которых все военные эксперты и частично представители государства сказали чуть не через месяц после начала, то вы приглашаете всех к агрессии против себя», – сказал Делягин.

«А призыв украинцев к миру обеспечивается в течение двух недель путем ударов, поражения двенадцати ключевых подстанций, после чего на Украине гаснет свет – и больше не включается.

6 мостов через Днепр, еще несколько объектов железнодорожного транспорта. И ликвидация центров принятия решений, то есть натовских ключевых командных портов, и формальных лиц, которые все это окормляют.

Причём, наркомана Зеленского я бы оставил, а всех противников этого наркомана я бы ликвидировал – Буданова, Сырского, Залужного, которые создают иллюзию будущего.

После чего ведением боевых действий становится невозможно управлять институционально и физически. Но если это не делается, значит, решается какая-то другая цель», – добавил депутат.