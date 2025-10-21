Трамп подготовит заморозку, а дальше НАТО сразу оккупирует Украину, – британское минобороны

Анатолий Лапин.  
21.10.2025 08:47
  (Мск) , Киев
Просмотров: 646
 
Великобритания, Дзен, НАТО, Сюжет дня, Украина


Задача «доброго полицейского» Дональда Трампа – уболтать Россию на прекращение наступления в рамках СВО и заморозку боевых действий на Украине. А дальше бывшая советская республика будет сразу же открыто оккупирована войсками из 30 стран НАТО.

Об этом заявил госсекретарь по обороне Великобритании Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Задача «доброго полицейского» Дональда Трампа – уболтать Россию на прекращение наступления в рамках СВО...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«За последние шесть месяцев вы видели, что Великобритания делает именно это, чтобы возглавить создание коалиции желающих вместе с Францией. 200 военных специалистов из более чем 30 стран разрабатывают детальные планы, которые позволят нам в случае прекращения огня направить в Украину многонациональные силы для обеспечения безопасности в небе и на море, а также для обучения украинских военных защищать свою страну.

Пока президент Трамп выступает за мир, мы в Европе готовы обеспечить его в долгосрочной перспективе.

Что касается наших вооруженных сил, я уже пересматриваю уровень готовности и выделяю дополнительные миллионы фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию в Украине, потому что суверенная Украина важна для нашей общей безопасности», – заявил Хили.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить