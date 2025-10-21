Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Задача «доброго полицейского» Дональда Трампа – уболтать Россию на прекращение наступления в рамках СВО и заморозку боевых действий на Украине. А дальше бывшая советская республика будет сразу же открыто оккупирована войсками из 30 стран НАТО.

Об этом заявил госсекретарь по обороне Великобритании Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

