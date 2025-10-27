Трампа не вразумят ни удары по Киеву, ни война Европы с Россией – Шишкин
Вашингтон не пойдёт ни на какие «взаимовыгодные» или компромиссные договорённости с Москвой, пока ничего не угрожает непосредственно самим США.
Об этом эксперт Института стран СНГ Игорь Шишкин заявил на канале «Книжный день», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Удары по территории Украины, по киевскому режиму – это не та ситуация, которая может заставить США пойти на сделку. Экстремист-террорист сенатор Грэм год назад сказал, что финансирование киевского режима – это лучшая инвестиция в США.
Потому что русские убивают русских. Это к вопросу, что «глупец был Байден, когда напрямую финансировал киевский режим». Поэтому для них это несущественно.
И что самое интересное, удар какой-нибудь по Европе – для них тоже несущественно. Вариант войны Европы с Россией – для них вполне приемлемый вариант. Это ничуть не угрожает их претензии на мировую гегемонию, на сбор той самой ренты гегемона», – сказал Шишкин.
«Кстати, это прозвучало в словах Трампа, когда он сказал, что все те ракеты, которые будут летать вглубь России – это не наши ракеты, это европейские.
Это как раз в ответ на заявление с нашей стороны о том, как мы можем отреагировать на удары такими ракетами. Это – туда, это там, из Парижа запустят, это из Лондона поставят, отвечайте им, мы ничего против не имеем.
США, естественно, сильно не расстроятся от того, что в это во всё вовлечена будет Европа. Но сама Европа пока не в состоянии ещё ввязаться в эту войну. Да она особо и не рвётся, она хочет продолжать эту войну руками киевского режима», – добавил эксперт.
