Уралов объяснил, зачем России нужны «руины Славянска и Краматорска»
Фактически вся Украина, за некоторым исключением, представляет собой постсоветские руины.
Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил российский политолог Семен Уралов, ранее долгое время работавший на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Один из подписчиков канала задал вопрос, зачем России нужны руины Славянска, Краматорска, мол, не лучше ли согласиться на заморозку по линии фронта.
«Это такой вопрос странный. В условиях войны когда ты захватываешь что-то, ты всегда получаешь руины. На уровне хозяйства даже Крым 2014 года, который достался России абсолютно мирно и добровольно по сравнению с тем, во что он превратился до начала СВО в плане инфраструктуры, дорог, электроэнергетики – это тоже были вполне себе руины. Я прекрасно помню дороги в Евпатории и окрестностях, там с 89-го никто не ремонтировал.
По большому счёту, вся Украина, за исключением дороги Киев-Одесса, ещё при Кирпе построенной трассе на Борисполь и ряде трасс и стадионов, построенных к Евро-2012, это всё во многом советские руины», – сказал эксперт.
Что касается линии боевого соприкоснования, говорит политолог, каждый город находится на «диалектической развилке между Мариуполем и Мелитополем».
«То есть Мелитополь, который, сдался добровольно без сопротивления, там вообще ничего не произошло. А Мариуполь, где сидели самые отборные азовцы, был очень серьёзно повреждён. Вот и всё», – объяснил Уралов.
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