Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Фактически вся Украина, за некоторым исключением, представляет собой постсоветские руины.

Об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил российский политолог Семен Уралов, ранее долгое время работавший на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Один из подписчиков канала задал вопрос, зачем России нужны руины Славянска, Краматорска, мол, не лучше ли согласиться на заморозку по линии фронта.

«Это такой вопрос странный. В условиях войны когда ты захватываешь что-то, ты всегда получаешь руины. На уровне хозяйства даже Крым 2014 года, который достался России абсолютно мирно и добровольно по сравнению с тем, во что он превратился до начала СВО в плане инфраструктуры, дорог, электроэнергетики – это тоже были вполне себе руины. Я прекрасно помню дороги в Евпатории и окрестностях, там с 89-го никто не ремонтировал. По большому счёту, вся Украина, за исключением дороги Киев-Одесса, ещё при Кирпе построенной трассе на Борисполь и ряде трасс и стадионов, построенных к Евро-2012, это всё во многом советские руины», – сказал эксперт.

Что касается линии боевого соприкоснования, говорит политолог, каждый город находится на «диалектической развилке между Мариуполем и Мелитополем».