Украинский генерал: В городских боях против русских у ВСУ нет шансов

Когда ВС РФ смогли закрепиться в Покровске (Красноармейске), стало понятно, что выбить русских из города будет нереально.

Об этом в эфире видеоблога «Новый отсчет» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Самая большая проблема состоит в том, что мы реально понимали, что враг дойдет до Покровска. Мы понимали более года назад, но совершенно не занимались подготовкой оборонительных рубежей, которые были перед Покровском. Проблема заключается в том, что на открытый местности значительно проще сдерживать врага и наносить ему упреждающие удары», – сказал Кривонос.

По его словам, в городской застройке каждое строение превращается в крепость, и для таких боев нужны спецподразделения, которые нужно готовить заранее. Он добавляет, что высадка с двух вертолетов десанта ГУР в районе города уже не играла никакой роли.

«Когда враг начал использовать городские застройки для активного продвижения, мы уже теоретически стали проигрывать. И чтобы выдавить теперь врага, мы должны делать противоположное тому, что делал враг. Сначала он охватил город справа в клещи, как говорят некоторые журналисты, создал предпосылки к контролю за нашими логистическими каналами, значительно усложнив действие наших войск. То же теперь мы должны делать, но это уже практически нереально, невозможно и  нуждается в огромном количестве ресурсов», – сожалеет Кривонос.

