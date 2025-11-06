Украинский генерал: В городских боях против русских у ВСУ нет шансов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Когда ВС РФ смогли закрепиться в Покровске (Красноармейске), стало понятно, что выбить русских из города будет нереально.

Об этом в эфире видеоблога «Новый отсчет» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Самая большая проблема состоит в том, что мы реально понимали, что враг дойдет до Покровска. Мы понимали более года назад, но совершенно не занимались подготовкой оборонительных рубежей, которые были перед Покровском. Проблема заключается в том, что на открытый местности значительно проще сдерживать врага и наносить ему упреждающие удары», – сказал Кривонос.

По его словам, в городской застройке каждое строение превращается в крепость, и для таких боев нужны спецподразделения, которые нужно готовить заранее. Он добавляет, что высадка с двух вертолетов десанта ГУР в районе города уже не играла никакой роли.