Украинский полковник угрожает: Организуем России десяток Чернобылей
Украина может нанести удары по ряду российских атомных электростанций.
Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан, арестованный в 2014-м спецслужбами ДНР за причастность к организации диверсий в Донецке и вернувшийся домой по обмену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Ведущая обратила внимание, что недавно ВС РФ провели учения, задействовав стратегический ракетный комплекс «Ярс», спросив, опасно ли это для Украины.
«На Украину ядерной триадой давить нечего, потому что у нас есть механизм обратный – серьёзного удара по российским атомным станциям. Мы до десятка атомных станций можем добраться в течение нескольких дней и там с десяток Чернобылей, россиянам мало не покажется от их действий по нашей территории, даже если ядеркой», – сказал полковник.
Он считает, что «Ярсами» Россия пытается давить на Запад, а не Украину.
«Ярсы», кстати, неплохие ракеты, если с точки зрения ТТД. Это базовая ракета «Тополь», довольно-таки опасная, допустим, но это межконтинентальная ядерная ракета. Здесь опасность больше как раз для того же Китая, для той же Америки, части Европы, только западной части, так как она под себя бить не может. То есть, использование такого рода ракет даже в учебных планах показывает серьёзность намерений россиян. Но ещё раз повторюсь – это направлено немножко не на нас», – бодрится Свитан.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: