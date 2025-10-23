Украинский полковник угрожает: Организуем России десяток Чернобылей

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина может нанести удары по ряду российских атомных электростанций.

Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» заявил экс-полковник ВВС Украины Роман Свитан, арестованный в 2014-м спецслужбами ДНР за причастность к организации диверсий в Донецке и вернувшийся домой по обмену, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая обратила внимание, что недавно ВС РФ провели учения, задействовав стратегический ракетный комплекс «Ярс», спросив, опасно ли это для Украины.

«На Украину ядерной триадой давить нечего, потому что у нас есть механизм обратный – серьёзного удара по российским атомным станциям. Мы до десятка атомных станций можем добраться в течение нескольких дней и там с десяток Чернобылей, россиянам мало не покажется от их действий по нашей территории, даже если ядеркой», – сказал полковник.

Он считает, что «Ярсами» Россия пытается давить на Запад, а не Украину.