Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Как когда-то ныне залитой кровью Украине, вступление в Евросоюз стали обещать и Армении.

Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в Берлине на подписании стратегического соглашения с армянским премьер-министром Николом Пашиняном, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«После заключения мира с Азербайджаном появился большой исторический шанс поставить это на широкую, стабильную европейскую основу», – сказал Мерц.

Он уверяет, что у Армении появился исторический шанс вступить в ЕС.

«Мы с радостью восприняли пожелание, чтобы Армения была более тесно интегрирована в ЕС. Армения знает, что для членства в ЕС необходимо выполнить множество условий. Будет ли этот путь проходить через ассоциацию, должна решить сама страна. Это должен сделать Азербайджан, это должна сделать Армения», – сказал Мерц.

Он расхвалил мирную декларацию, которую Армения и Азербайджан подписали в Вашингтоне

«Мы согласны с тем, что сейчас есть большая возможность для европейского пути Армении и Азербайджана. Это пример того, что большие совместные усилия, дипломатия а также взаимное уважение могут привести к такому мирному процессу. Я бы хотел, чтобы этот пример был возможен и в других местах Европы», – сказал Мерц, очевидно, намекая на Сербию и Косово.

Бывший вице-премьер РФ, а ныне сенатор Дмитрий Рогозин заявлял, что настоящим противником России является не НАТО, а ЕС.

«ЕС имеет деньги, имеет колоссальный бюджет. Он может себе позволить финансировать войну. НАТО — это в основном такая трещотка пропагандистская, потому что НАТО только лишь регулирует вопросы стандартов военных бюджетов, они должны быть не менее двух процентов, и, собственно говоря, политические консультации, за исключением, конечно, большой войны, когда у них начинает работать группа ядерного планирования. ЕС для нас противник гораздо более опасный, чем НАТО», – сказал Рогозин.

Ранее зам постпреда России в ООН Дмитрий Полянский также заявлял, что «между ЕС и НАТО нет большой разницы».