Русские – надежные партнеры, а Евросоюз – лицемеры, – глава МИД Венгрии
Страны Европы, требующие от Венгрии отказаться от российских энергоресурсов, сами увеличивают объемы закупок.
Об этом в интервью Рику Санчезу заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Они лицемерят и делают то же самое, но просто хотят это скрыть.
Представьте, что экспорт СПГ из России в ЕС достиг рекордного уровня в первой половине этого года. Сейчас Венгрия не покупает ни одного кубометра российского СПГ. Это значит, что его покупают западные европейцы.
Еще одно совпадение – вы упомянули Индию. Посмотрите на структуру импорта нефти в Индию, как Россия увеличила свою долю. И посмотрите на структуру импорта нефти в странах-членах Европейского Союза, какие третьи страны появились на этом рынке, которых раньше там не было. Так что, я имею в виду, европейцы, во-первых, лицемерят, а во-вторых, скрывают то, что делают», – заявил Сийярто.
Венгрия рассматривает Россию как надежного и выгодного партнёра:
«Русские всегда соблюдали подписанные нами контракты, русские всегда были надежными, когда дело касалось поставок энергоресурсов. Они никогда нас не обманывали. Когда нам нужно было больше, они всегда поставляли больше. Когда мы хотели пересмотреть цену, цена пересматривалась. Так что, знаете, я не могу сказать ничего плохого».
