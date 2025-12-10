Страны Европы, требующие от Венгрии отказаться от российских энергоресурсов, сами увеличивают объемы закупок.

Об этом в интервью Рику Санчезу заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Они лицемерят и делают то же самое, но просто хотят это скрыть.

Представьте, что экспорт СПГ из России в ЕС достиг рекордного уровня в первой половине этого года. Сейчас Венгрия не покупает ни одного кубометра российского СПГ. Это значит, что его покупают западные европейцы.

Еще одно совпадение – вы упомянули Индию. Посмотрите на структуру импорта нефти в Индию, как Россия увеличила свою долю. И посмотрите на структуру импорта нефти в странах-членах Европейского Союза, какие третьи страны появились на этом рынке, которых раньше там не было. Так что, я имею в виду, европейцы, во-первых, лицемерят, а во-вторых, скрывают то, что делают», – заявил Сийярто.