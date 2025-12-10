Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На Украине погиб очередной британец. Новостью о гибели очередного наемника на Украине сложно удивить, но это случай примечателен тем, что убит действующий военнослужащий британской армии.

Это признало минобороны Соединенного королевства, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он получил ранение во время наблюдения за испытанием нового вооружения украинскими войсками вдали от линии фронта», – сообщили в минобороны Великобритании.

Ранение оказалось фатальным: семье британца уже сообщили о его гибели.

Подтвердил информацию и глава британского оборонного ведомства Джон Хили.

«Я глубоко потрясен смертью британского военнослужащего в Украине. Мои мысли с его семьей, друзьями и коллегами, которые оплакивают потерю близкого человека», – написал Хили в соцсети.

Судя по тому, что свои соболезнования высказал не только министр обороны, но и премьер Кир Стармер, убитый был не просто инструктором. Не исключено, что он погиб в результате удара ВС РФ по украинским тылам.

В свою очередь ВВС пишет, что пока нет деталей о том, в каких войсках служил погибший, и какова была его роль.