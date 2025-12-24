Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Информационный и дипломатический шум вокруг американских мирных инициатив никак не мешает Вашингтону продолжать осуществлять санкционное давление на Россию и накачивать Киев оружием.

Об этом на канале ZDFheute Nachrichten заявил постпред Украины в ООН Андрей Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Окончательное решение предоставлению Украине 90 миллиардов евро – это защита и важный сигнал, что Путин не добьется успеха только своими угрозами и небольшими территориальными приобретениями. И это повод для оптимизма, в том числе, и для Украины», – сказал Мельник.

«Вы только что сказали, что Германия и ЕС на вашей стороне. Вы всё ещё видите там США?» – спросила ведущая.