Укро-дипломат: США по-прежнему на нашей стороне

Максим Столяров.  
24.12.2025 13:58
  (Мск) , Москва
Информационный и дипломатический шум вокруг американских мирных инициатив никак не мешает Вашингтону продолжать осуществлять санкционное давление на Россию и накачивать Киев оружием.

Об этом на канале ZDFheute Nachrichten заявил постпред Украины в ООН Андрей Мельник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Окончательное решение предоставлению Украине 90 миллиардов евро – это  защита и  важный сигнал, что Путин не добьется успеха только своими угрозами и небольшими территориальными приобретениями. И это повод для оптимизма, в том числе, и для Украины», – сказал Мельник.

«Вы только что сказали, что Германия и ЕС на вашей стороне. Вы всё ещё видите там США?» – спросила ведущая.

«Мы видели, что американцы в последние недели не только играют эту важную посредническую роль, но и, например, недавно они ввели санкции против российских энергетических компаний и продолжают поставки дополнительных систем вооружения на Украину. И это означает, что именно в этой двойной роли американцы пытаются лично подтолкнуть Россию с Путиным к миру» – отвечал укро-дипломат.

