Укро-генерал: Зеленский поставил во главе разведки очередного «ушлёпка» – «татарского соросёнка»
Недавно назначенный главой Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров является «крымско-татарским соросёнком», которого протаскивают на должности.
Об этом заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кто он такой – на жаргоне тех, кто давно с ним работает, и те, кто жили или служили в Крыму, – он «танкист». Кто такой «танкист»?
Уже во времена независимости Украины в Крыму был создан такой интернат, где детей представителей крымско-татарского народа собирали, и лучших готовили к определенным продвижениям. Этот институт находился в поселке Танковое, всех его выпускников называли «танкистами». Это такой крымско-татарский вариант соросовского направления, когда свои своих пропихивают. Вот как раз он – классический «танкист», и его всегда тянули за уши», – заявил Кривонос.
Он скептически оценивает работу украинской СВР.
«Там назначали постоянно каких-то в своем большинстве ушлепков, которые только снижали способности СВР за последние 15-20 лет. Огромное количество специалистов уже давно ушли в другие сферы деятельности, и ничего к лучшему во время войны там не изменилось».
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