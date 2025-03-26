В Астане подменяют дату Победы и запретили «Бессмертный полк»

БПЛА ВСУ уже неоднократно атаковали инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, по которому в страны ЕС идёт 80% добытой нефти и 60% всего экспорта республики, но вместо заявлений с осуждением действий Киева Астана только усиливает русофобию и националистические настроения внутри страны.

На вид это настоящая метаморфоза, но если присмотреться, то имеет место логическое поведение правящей элиты, много лет работавшей по указке Лондона и следовавшей по проторенной Украиной дорожке. И тому есть примеры.

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Например, происходит настоящая подмена даты Победы советского народа в Великой Отечественной войне, когда на словах объявляется о проведении мероприятий к её 80-летию, а военный парад после шестилетнего перерыва проводится не 9, а 7 мая. И вроде бы числа совсем рядом, но фактически это обычное мероприятие к Дню защитника отечества, которое было учреждено почти 30 лет назад еще Назарбаевым и никак не связано с окончанием ВОВ.

При этом без всяких причин власти отказали в регистрации петиции за использование на военном параде копии Красного знамени Победы и запретили проведение в городах Казахстана мирных шествий граждан аналогов «Бессмертного полка» с советской символикой и портретами своих героических предков. Акиматы на местах заставляют всех согласиться на использование онлайн-версии без всяких объяснений.

Несколько десятков различных ветеранских организаций подписались под обращением к Касым-Жомарту Токаеву с просьбой разрешить проведение мирных шествий на 9 мая и включить их в план мероприятий по празднованию 80-летия Победы. Но вместо того, чтобы принять доводы граждан, которые хотят сохранить память о советских воинах и почтить их именно в день 9 мая, против них была развязана широкая кампания с участием националистической прессы, субсидируемой из государственного бюджета.

Более того, нацики и либералы скопом критикуют власти в том, что якобы на «советский» парад 7 мая выделено несколько миллиардов тенге. Депутаты стали неуклюже оправдываться, связывая это с необходимостью поддерживать дружбу с Москвой. И хотя самого мероприятия на 9 мая не будет, как и запрещены шествия «Бессмертного полка», сообщения о значительных расходах, связанных якобы с РФ, уже были заложены в сознание многих казахстанцев.

То есть никакого реального празднования Великой Победы Акорда устраивать и не собиралась, кроме показных мероприятий с раздачей голубых лент, так как гвардейские Георгиевские в Казахстане под негласным запретом. Тогда как сотни тысяч, если не миллионы казахстанцев лишаются права на проведение шествий и использование советской символики.

Оно и понятно, так как 10 мая прошлого года ручной провластный депутат националистических взглядов Куспан Абзал уже выступил с законодательной инициативой о запрете советской символики и коммунистической идеологии с уголовным преследованием за пропаганду СССР. И фактически это задел на ближайшее будущее, так как в семитомном издании «Истории Казахстана» Советский Союз представлен в качестве преступного государства, устраивавшего «геноцид» казахского народа, а многие басмачи и участники Туркестанского легиона вермахта уже реабилитированы.

И это только вопрос времени, когда Красное знамя Победы будет окончательно запрещено в Казахстане.

А пока правительство РК по указанию министра культуры и информации Аиды Балаевой требует, чтобы каждую пятницу все бюджетники, а также школьники приходили в свои классы в национальной одежде.

Желание не участвовать в карнавале, а также этническая принадлежность и иные обстоятельства не учитываются.

Известный казахстанский журналист Антон Бударов сообщает:

«Сейчас в школах Казахстана требуют учителя, чтобы все ученики ходили в национальной одежде, вне зависимости от нации. Сопровождают это требование таким аргументом «надо развивать патриотизм, он начинается с одежды»».

Таким образом Астана полностью на 100% воспроизводит методичку западных спецслужб, которая была реализована на Украине по навязыванию национализма через ношение вышиванок, как проявление и доказательство «патриотизма». Технология насаждения такого рода идей национального превосходства теперь реализовывается с той же целью в Казахстане.

Известный политолог Никита Мендкович в ответ на это абсолютно правильно призывает родителей и учеников сопротивляться:

«Таким образом, костюмному флешмобу Балаевой можно и нужно сопротивляться. Рекомендую его бойкотировать, ссылаясь на заявление министра. Если дирекция школы давит, подговорите других родителей к общему бойкоту и направляйте жалобы в министерства и прокуратуру. Не бойтесь, что ребенок и ваша семья будут «выделяться»/»выделываться»».

Поэтому нечего удивляться, когда Астана упорно молчит и не реагирует на прямые атаки на собственную энергетическую инфраструктуру и крушение украинских БПЛА в Западном Казахстане. Более того, ряд депутатов и известных общественных деятелей открыто поддерживают такие действия Киева, выражая таким образом солидарность.

На этом фоне в парламенте начались показные разоблачения экс-елбасы Назарбаева, что говорит о новом витке борьбы внутри правящей элиты за передел собственности и влияния. В связи с этим возможен новый кризис и неужели в случае очередного обострения конфликта после тотальной дерусификации и декоммунизации Акорда снова попросит ОДКБ и Москву о помощи?