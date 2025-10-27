ВСУ превращены в «мясокомбинат имени Сырского»

Игорь Шкапа.  
27.10.2025 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 386
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Российская армия готовит почву для нового наступления на украинскую столицу.

Об этом в эфире видеоблога «Ревсовет» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова», депутат ВР прошлого созыва Игорь Мосийчук.

Российская армия готовит почву для нового наступления на украинскую столицу. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он не исключает, что киевский район Троещина скоро превратится в аналог харьковской Салтовки – и туда будут спокойно долетать российские КАБы.

При этом он призывает обратить внимание на регулярные удары по приграничной Черниговской области, считая, что готовится почва для наступления на этом направлении.

«Возможно, путями Муравьёва, который на УНР наступал, могут снова зайти российские войска в сторону Крут. Им не надо брать Киев сейчас. Они оттуда малыми средними дронами, КАБами могут взять под полный контроль столицу. Небо Украина проигрывает. Надо это честно сказать», – сказал экс-каратель.

По его словам, нереально говорить, что Украина сможет воевать еще два-три года, когда «когда ловят на улице кривых, косых, больных, командировочных, бронированных, небронированных, грузят в бусики, везут, кидают как мясо».

По имени главкома ВСУ он называет происходящее «мясокомбинатом имени Сырского».

«Вооруженные силы Украины стараниями Зеленского, Сырского и компании превращены в мясокомбинат имени Сырского, куда свозят в бусиках людей фактически на утилизацию. Ну давайте скажем это прямо – они не воюют, они день-два, пять, максимум, на фронте. Вы можете себе представить?», – негодует Мосийчук.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить