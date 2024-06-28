Байден и Трамп на дебатах соревновались, кто лучше удержит Россию в узде

В ходе дебатов с Джо Байденом его конкурент Дональд Трамп не озвучивал какой-либо альтернативный курс по Украине или России, а просто давил на то, что при нём Америка держала бы русских в узде, и тогда бы Владимир Путин не решился на начало СВО.

По словам Трампа, Россия начала спецоперацию на Украине на фоне провального вывода войск США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если бы у нас был настоящий президент, которого Путин уважал бы, он бы никогда не вторгся в Украину. Много людей погибло сейчас, гораздо больше, чем известно. Говоря о цифрах, эти цифры можно удвоить, а то и утроить. Он (Трамп кивнул на Байдена, – ред.) ничего не сделал для того, чтобы остановить это. Более того, он подтолкнул Россию ко вторжению. Я объясню вам, почему так получилось – в Афганистане у него дела шли так плохо, это был такой ужасный позор, самый позорный момент в истории нашей страны. Когда Путин посмотрел на это, он увидел некомпетентность… Ни один генерал не был уволен за самый позорный момент в истории нашей страны. Афганистан, где мы оставили оборудования на миллиарды долларов, мы потеряли 13 великолепных солдат, а 38 солдат были убиты. Мы оставили много людей, оставили американских граждан. Когда Путин увидел это, он сказал: «Знаете, что, я думаю, мы можем наступать и возьмем то, что хотим». Это была его мечта, я говорил с ним об этом – это была его мечта. Разница в том, что он никогда бы не вторгся бы на территорию Украины, никогда», – заявил Трамп.

Его противник, действующий президент США Джо Байден в свою очередь обвинял Трампа в мягкости линии в отношении России (хотя это явная ложь – при Трампе не произошло никакой «перезарузки» отношений, Украина продолжала накачиваться оружием, против РФ вводились санкции, Минские соглашения не выполнялись – Киев их саботировал при попустительстве американцев).

«Мы оказались в ситуации, когда, если вы посмотрите на то, что Трамп сделал в Украине, – Трамп сказал: «Делайте все, что хотите». Именно так Трамп вел себя с Путиным, поощряя его. Делайте все, что хотите. И он полез в Украину. Послушайте, что он сказал, когда тот напал на Украину, что Путин возьмет Киев за пять дней, потому что это – часть старого Советского Союза. Вот, что он хотел восстановить в Киеве, а на самом деле, ничего у него не получилось, ему не удалось этого сделать и они понесли потери».