Беглые россияне вымаливают у Тихановской «беларуское» гражданство

Беглые российские либералы, испытывающие проблемы на Западе, готовы принять фейковое гражданство от самопровозглашенного «президента Беларуси» Светланы Тихановской.

Об этом немецкому изданию «Бильд» рассказал живущий в США писатель Олег Радзинский, сын известного телеведущего, передает корреспондент «Политнавигатора».

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«В нашу организацию «Настоящая Россия» постоянно обращаются за помощью. В том числе, российские, как мы их называем, беженцы – те, кто покинули Россию из-за несогласия с Путинским режимом. У многих из них есть проблемы с проживанием в тех юрисдикциях, в которых они оказались: проблема статуса, получения виз, права на жительство, открытия счетов и тому подобное. Один из остроумных людей, предприниматель сказал: ведь Тихановская законно избранный президент Белоруссии. А нельзя сделать так, чтоб российские граждане отказались от российского гражданства, а она бы им дала белорусское. Только свое, а не лукашенковское.

Идея была настолько безумная, что имела шанс на осуществление. Я связался с членами Европарламента. Но я предложил еще. Там же есть Союзное государство. Может, она в рамках Союзного государства это сделает? Они сначала посмеялись, а потом спросили: вы это серьезно? Я говорю: не сам, а волею пославшей меня российской диаспоры. Они вдруг начали между собой это обсуждать, а потом сказали, что это дело не Европарламента, а каждого отдельного национального правительства – признать право Тихановской и этот документ», – сказал Радзинский.