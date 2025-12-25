Беглый политолог не смог дать прогноз, как проголосуют вконец замордованные и забитые украинцы

Игорь Шкапа.  
25.12.2025 17:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 461
 
Вооруженные силы, Выборы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Украинцы живут в тоталитарном обществе, где любое неподчинение чревато репрессиями.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко.

Украинцы живут в тоталитарном обществе, где любое неподчинение чревато репрессиями. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий предположил, что презентованные Зеленским 20 пунктов «мирного плана», по сути, являются его предвыборной программой, в частности, он обещает соотечественниками закончить мобилизацию, которой они боятся.

«Граждане Украины – это не какие-то тупые люди, не понимающие, что происходит. То, что они боятся высказать свою позицию, – другое дело. Они живут в специфическом тоталитарном обществе, где любое неповиновение, любая критика – сразу же заставляет столкнуться с карательно-репрессивной системой…

Они как-то поймут, что, возможно, если они проголосуют за Зеленского, то не будет новой мобилизации. Но точно так же они поймут, что если кто-то придет вместо Зеленского, не только не будет мобилизации, но и будет демобилизация.

Конечно, если они не проголосуют за Залужного, потому что это шило на мыло фактически», – подчеркнул Бондаренко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить