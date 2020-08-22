22.08.2020, Киев, Ольга Козаченко
 
Украина, Экономика
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Бесславный конец украинского космоса: «Южмаш» превращается в базар и обслугу


Специализирующийся на производстве машиностроительного оборудования чешский концерн Witkowitz будет использовать украинского производителя ракетно-космической техники «Южмаш» в качестве торговой площадки.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское прозападное интернет-издание «Зеркало недели».

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«Из хороших новостей — «Южмаш» нашел чешского инвестора. Концерн Witkowitz решился инвестировать в украинского производителя 50 млн евро, построить три новых ремонтных цеха и… сделать предприятие торговой площадкой для продажи продукции Witkowitz в Украине. Все верно, Witkowitz планирует продавать нам свои дизельные двигатели, локомотивы и вагоны, а «Южмаш» будет их здесь ремонтировать и обслуживать. Ну хоть люди не будут сидеть без работы», – говорится в публикации.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Киеве признали, что за годы независимости Украина из космической державы превратилась в государство, которое радуется, что где-то в США бизнесмен Илон Маск запустил ракету.

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