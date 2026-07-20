«Время поджимает»: ЕС отчаянно пытается не ослаблять эскалацию

Максим Столяров.  
20.07.2026 17:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В Евросоюзе считают, что эскалация антироссийской войны в будущем позволит им выторговать лучшие условия мира.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил доктор политических наук, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Евросоюзе считают, что эскалация антироссийской войны в будущем позволит им выторговать лучшие условия...

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«Партия войны в Европе пытается сделать все, чтобы этот конфликт, если не превратить его в бесконечный, это будет невозможно при любом раскладе, но чтобы вести сейчас к всплеску эскалации перед тем, как, с их точки зрения, в будущем году созреют более благоприятные условия для Киева, чтобы в эти переговоры вступать и выторговывать что-то для себя.

С другой стороны, крепнет мнение о том, что эскалация ради деэскалации невозможна, Европа больше этого не тянет. Хотя, надо сказать, что на 26-27 год Евросоюз, НАТО – выделяют для Украины очень крупные суммы.

Считается, что они могут полностью закрыть дефицит бюджета Украины и военные расходы. В общем, здесь борются вот эти две линии, хотя в прошлом была линия только одна – на поражение России», – сказал Громыко.

«Сейчас Запад для Киева пытается просто выторговать, как им кажется, более благоприятные условия хотя бы по той линии соприкосновения, которая есть на сегодняшний день.

Но также в Европе все понимают, что чем дольше Запад тянуть будет с урегулированием, тем эта линия будет не откатываться на восток, а продвигаться дальше на запад.

Так что, я думаю, что в 26-м в ЕС вряд ли созреют достаточно благоприятные условия для того, чтобы найти, наконец, в себе возможности для перехода к серьезному диалогу с Москвой и Вашингтоном», – добавил он.

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