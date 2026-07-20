В Евросоюзе считают, что эскалация антироссийской войны в будущем позволит им выторговать лучшие условия мира.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил доктор политических наук, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Партия войны в Европе пытается сделать все, чтобы этот конфликт, если не превратить его в бесконечный, это будет невозможно при любом раскладе, но чтобы вести сейчас к всплеску эскалации перед тем, как, с их точки зрения, в будущем году созреют более благоприятные условия для Киева, чтобы в эти переговоры вступать и выторговывать что-то для себя.

С другой стороны, крепнет мнение о том, что эскалация ради деэскалации невозможна, Европа больше этого не тянет. Хотя, надо сказать, что на 26-27 год Евросоюз, НАТО – выделяют для Украины очень крупные суммы.

Считается, что они могут полностью закрыть дефицит бюджета Украины и военные расходы. В общем, здесь борются вот эти две линии, хотя в прошлом была линия только одна – на поражение России», – сказал Громыко.