«Мы не можем угадать, когда у русских наступит предел терпения» – генерал НАТО советует подумать напоследок

Елена Острякова.  
20.07.2026 17:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1129
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, ЕС, Общество, Политика, Провокации, Россия, Украина


Европейцы возрождают программу ПРО, направленную против России. Однако они не подумали над планом Б.

Об этом генерал НАТО Харальд Куят заявил в интервью швейцарскому журналу «Всемирная неделя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейцы возрождают программу ПРО, направленную против России. Однако они не подумали над планом Б....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Сейчас несколько европейских государств объединяются с Украиной и хотят создать общий противоракетный экран. Он не для Украины, но имеет смысл только тогда, когда строится на Украине.

Это интегрированная система. Солдаты европейских государств, которые могут управлять этими системами, тоже входят в эту команду», – сказал Куят.

Он считает, что со стороны Европы, это заявка о готовности продвигаться вверх по лестнице эскалации, и существует большой риск того, что в ответ Россия решит ударить «в тыл Украине», то есть по странам ЕС.

«Если русские решат, что они должны добраться до истоков этой поддержки, и нападут на оружейный завод в Германии или Великобритании, что мы тогда будем делать? Есть ли план Б у европейского правительства?

У нас нет систем вооружения, с помощью которых мы могли бы адекватно реагировать», – сказал Куят.

Он отметил, что российская стратегия эскалации отличается от европейской стратегии или стратегии НАТО.

«Если говорить о НАТО и европейцах, мы эскалируем небольшими шагами и ждем реакции другой стороны. Если реакции не последовало, или она носит умеренный характер, последует следующий шаг. В России все по-другому. Там относительно высокий порог толерантности, но если он будут превышен, то будет нанесен серьезный ответный удар. И проблема в том, что мы не можем сказать, где находится этот порог допуска», – сказал Куят.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Мы не можем угадать, когда у русских наступит предел терпения» – генерал НАТО советует подумать напоследок

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить