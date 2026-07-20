«Мы не можем угадать, когда у русских наступит предел терпения» – генерал НАТО советует подумать напоследок

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Европейцы возрождают программу ПРО, направленную против России. Однако они не подумали над планом Б.

Об этом генерал НАТО Харальд Куят заявил в интервью швейцарскому журналу «Всемирная неделя», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас несколько европейских государств объединяются с Украиной и хотят создать общий противоракетный экран. Он не для Украины, но имеет смысл только тогда, когда строится на Украине. Это интегрированная система. Солдаты европейских государств, которые могут управлять этими системами, тоже входят в эту команду», – сказал Куят.

Он считает, что со стороны Европы, это заявка о готовности продвигаться вверх по лестнице эскалации, и существует большой риск того, что в ответ Россия решит ударить «в тыл Украине», то есть по странам ЕС.

«Если русские решат, что они должны добраться до истоков этой поддержки, и нападут на оружейный завод в Германии или Великобритании, что мы тогда будем делать? Есть ли план Б у европейского правительства? У нас нет систем вооружения, с помощью которых мы могли бы адекватно реагировать», – сказал Куят.

Он отметил, что российская стратегия эскалации отличается от европейской стратегии или стратегии НАТО.