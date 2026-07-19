Картонный майдан и украинский народ абсолютно не взаимосвязаны – киевский журналист

Происходящие на Украине акции в поддержку уволенного министра обороны Михаила Федорова – это в чистом виде политический спектакль.

Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил известный киевский журналист Сергей Рачинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Люди не выражают свое недовольство во время войны. Война как раз для того и нужна государству, чтобы держать людей под контролем. Когда идет война, человек чувствует себя в ситуации, когда он уже, так сказать, счастлив, что жив.

И в такой ситуации не до протестов, не до обжалований каких-либо решений начальства государственного. Когда мы вернемся к ситуации, когда сможем свободно выражать свои мысли? Это сказать очень сложно, потому что государство закручивает гайки. Оно как раз использовало войну для того, чтобы нагнетать этот ужас внутри страны, чтобы распространить войну на всю территорию, а не только на тот клочок, где собственно происходят бои. И таким образом начальство использует это именно для того, чтобы держать людей под контролем», – сказал Рачинский.

По его словам, наблюдаемые сегодня протесты представляют собой «имитированный политический процесс», не имеющий ничего общего с высказыванием интересов и мнений людей.

«Украинцы не доверяют государству, не доверяют депутатам и вообще любым государственным учреждениям. Поэтому рассчитывать, что украинец будет с ними вести какой-то конструктивный диалог – это абсурд. Разве вы будете общаться с человеком, которому вы не верите?», – подчеркнул журналист.

Акции в поддержку Федорова он считает политическим спектаклем, отмечая, что в «окружении президента есть силы, желающие сохранить определенные позиции, определенные возможности» по отмыванию колоссальных средств.