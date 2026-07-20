«Европейский тыл» сразу сам умрёт, как только с Украиной будет покончено – Дудкин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

С учётом сил и средств, находящихся в распоряжении Украины, пока существует киевский режим, буферную зону безопасности можно двигать хоть до самой польской границы.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Кремль не знает, что дальше делать с Украиной. Путин говорит о том, что РФ нужно иметь зону безопасности своих западных границ – а до каких пределов? С современными средствами нападения со стороны Украины – дронами, БЭКами и т.д., зона безопасности может расширяться до польской границы. Где бы вы её ни прочертили, эта зона всё равно будет опасной, если Украина останется в том же режиме, в котором она существует. Россия не знает, что делать с Украиной – оставлять её в этом виде, уничтожать её, режим уничтожать (не народ)? Все, кто сегодня находятся у корыта [в Киеве], чувствуют себя в абсолютной безопасности», – рассуждал Дудкин.

Он добавил, что всё вышесказанное – к тому, что войне далеко не конец.