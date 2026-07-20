«Европейский тыл» сразу сам умрёт, как только с Украиной будет покончено – Дудкин
С учётом сил и средств, находящихся в распоряжении Украины, пока существует киевский режим, буферную зону безопасности можно двигать хоть до самой польской границы.
Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Кремль не знает, что дальше делать с Украиной. Путин говорит о том, что РФ нужно иметь зону безопасности своих западных границ – а до каких пределов? С современными средствами нападения со стороны Украины – дронами, БЭКами и т.д., зона безопасности может расширяться до польской границы.
Где бы вы её ни прочертили, эта зона всё равно будет опасной, если Украина останется в том же режиме, в котором она существует. Россия не знает, что делать с Украиной – оставлять её в этом виде, уничтожать её, режим уничтожать (не народ)? Все, кто сегодня находятся у корыта [в Киеве], чувствуют себя в абсолютной безопасности», – рассуждал Дудкин.
Он добавил, что всё вышесказанное – к тому, что войне далеко не конец.
«Если сегодня Путин немного уточнил задачу вооружённым силам – не просто демилитаризация, денацификация, об этой буферной зоне, обозначив её Новороссией. Это весь Юг Украины, Харьков, Сумы. Если это случится, и Украина будет отрезана от Чёрного моря, оставит ли он в руках Зеленского Киев? Большие сомнения. И т.д.
Мы только можем предполагать, что наступление на Украину будет расширяться. И нет смысла сегодня, как многие призывают Путина, бить по западной военной инфраструктуре. А Европа сегодня – это тыл Украины. Тыл может сам собой отмереть, если с Украиной будет покончено», – заключил эксперт.
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