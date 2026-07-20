«Европейский тыл» сразу сам умрёт, как только с Украиной будет покончено – Дудкин

Максим Столяров.  
20.07.2026 21:55
  (Мск) , Москва
Просмотров: 390
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


С учётом сил и средств, находящихся в распоряжении Украины, пока существует киевский режим, буферную зону безопасности можно двигать хоть до самой польской границы.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

С учётом сил и средств, находящихся в распоряжении Украины, пока существует киевский режим, буферную...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Кремль не знает, что дальше делать с Украиной. Путин говорит о том, что РФ нужно иметь зону безопасности своих западных границ – а до каких пределов? С современными средствами нападения со стороны Украины – дронами, БЭКами и т.д., зона безопасности может расширяться до польской границы.

Где бы вы её ни прочертили, эта зона всё равно будет опасной, если Украина останется в том же режиме, в котором она существует. Россия не знает, что делать с Украиной – оставлять её в этом виде, уничтожать её, режим уничтожать (не народ)? Все, кто сегодня находятся у корыта [в Киеве], чувствуют себя в абсолютной безопасности», – рассуждал Дудкин.

Он добавил, что всё вышесказанное – к тому, что войне далеко не конец.

«Если сегодня Путин немного уточнил задачу вооружённым силам – не просто демилитаризация, денацификация, об этой буферной зоне, обозначив её Новороссией. Это весь Юг Украины, Харьков, Сумы. Если это случится, и Украина будет отрезана от Чёрного моря, оставит ли он в руках Зеленского Киев? Большие сомнения. И т.д.

Мы только можем предполагать, что наступление на Украину будет расширяться. И нет смысла сегодня, как многие призывают Путина, бить по западной военной инфраструктуре. А Европа сегодня – это тыл Украины. Тыл может сам собой отмереть, если с Украиной будет покончено», – заключил эксперт.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Европейский тыл» сразу сам умрёт, как только с Украиной будет покончено – Дудкин

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить