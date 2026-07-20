Офицер ВСУ рассказал, как террорист «Мадьяр» разболтал все секреты русским

Игорь Шкапа.  
20.07.2026 18:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди (признан террористом в РФ) приписывает себе заслуги, к которым не имеет никакого отношения.

Об этом в беседе с бежавшим из России телеведущим-иноагентом Евгением Киселевым заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, капитан артразведки Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди (признан террористом в РФ) приписывает себе...

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«Он пиарщик. Он ничего нового не изобрёл в этой сфере. Вот просто ему дали патент сначала на формирование подразделения, потом роты, потом батальона.

Ну это как [скандальный депутат ВР, гомосексуал] Ляшко. Как я оцениваю командиром Ляшко? Никак. Это чувак, которому дали патент, чтобы как-то политически его использовать.

То же самое с Бровди. Он единственный, кто выкладывал в эфир инструкцию для формирования «Рубикона». То есть он выдал все наши тактические приёмы врагу, за что ему глубокое презрение от всех нас. За это он получил все деньги мира, потому что сформировалось в медиа такое впечатление, что воюет в войне один Бровди, и все вот эти инновации – это его инновации. Но это не так», – сказал укро-капитан.

Кроме того, он обратил внимание на то, что «Мадьяр» греет руки на донатах для ВСУ.

«Он закрывал сборы по 10 миллионов долларов за несколько дней. То есть все деньги потекли ему, а ручки-то у него липкие, мы это все знаем», – заявил Бекренев.

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