ЧФ РФ подобрал ключ к натовским самолётам-разведчикам
Украинские и западные эксперты поторопились «похоронить» Черноморский флот.
Об этом военный эксперт и журналист гвардии майор запаса Алексей Рамм заявил проекту «Ваши новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если мы посмотрим на ситуацию на Украине, мы увидим, что с 2025 года нарастает количество примененных ракет «Калибр».
А кто их пускает? Корабли Черноморского флота. Работает ЧФ активно. Корабли производят пуски в море», – сказал Рамм.
Кроме того, уточнил он, Черноморский флот «воздействует на натовские самолеты-разведчики».
Что касается украинских атак, то в море они существенно снизились еще в 2024 году, сейчас БЭКи противника атакуют главным образом весной.
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