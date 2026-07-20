ЧФ РФ подобрал ключ к натовским самолётам-разведчикам

Украинские и западные эксперты поторопились «похоронить» Черноморский флот.

Об этом военный эксперт и журналист гвардии майор запаса Алексей Рамм заявил проекту «Ваши новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы посмотрим на ситуацию на Украине, мы увидим, что с 2025 года нарастает количество примененных ракет «Калибр».

А кто их пускает? Корабли Черноморского флота. Работает ЧФ активно. Корабли производят пуски в море», – сказал Рамм.