Британия вводит абсолютно бессмысленные санкции против граждан России – Иэн Прауд

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На подавляющее большинство россиян, против которых вводятся британские санкции, эти меры не оказывают никакого влияния.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил британский дипломат, в прошлом сотрудник посольства в РФ, один из разработчиков антироссийских санкций Иэн Прауд, после отставки опубликовавший мемуары под красноречивым названием «Неудачник в Москве: как британская дипломатия потерпела неудачу в России, 2014–2019», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Подавляющее большинство санкций, введенных с начала войны, практически не имеют никакого эффекта. Классический пример того, как санкции не подвергаются надлежащей оценке, — это подход к введению персональных санкций. С 2019 года Великобритания ввела санкции против примерно двух тысяч человек, преимущественно граждан России. Вводя санкции против конкретного лица, Великобритания должна доказать, что эта мера способствует достижению цели — побудить Россию прекратить действия на Украине. Логика такова: заморозка активов и запрет на въезд в Великобританию должны оказать давление на Владимира Путина, чтобы он закончил войну», – рассуждал британец.

Впрочем, по его словам, есть серьезная проблема.

«Когда я в последний раз запрашивал информацию у министерства финансов, выяснилось, что у 92% лиц, попавших под санкции, не было активов в Великобритании, и они никогда сюда не приезжали. Получается, мы вводим санкции против людей, никак не затрагивая их активы или возможность передвижения, и ожидаем, что они воспримут это как сигнал к протесту против Путина. Есть и вторая проблема. Лишь ничтожная часть этих людей когда-либо встречалась с Путиным. Чем больше людей мы включаем в санкционные списки, тем менее значимыми они (санкции) становятся в российской иерархии. Таким образом, мы ожидаем, что чиновники относительно низкого ранга убедят Путина сменить курс. Это совершенно абсурдно», – убежден экс-дипломат.

Он добавил, что есть еще более серьезная проблема.