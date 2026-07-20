Украинский генерал угрожает семьям российских пилотов

Одной из первоочередных задач для Украины должно стать нанесение ударов по железнодорожным станциям России.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Генерал пожаловался, что украинские удары по предприятиям российского ВПК так и не стали системными.

«Почему эти предприятия полностью не уничтожены? Это первое.

Второе, мы знаем станции поставки железнодорожным транспортом. Основная способность российской перевозки российского оружия – это железнодорожный транспорт. Мы знаем станции поставок. Мы теоретически давно вычислили, на каких станциях как раз осуществляется загрузка, разгрузка. И как раз задача для нашей разведки – своевременно выявить и своевременно нанести удары по этим станциям.

Следующее. Мы абсолютно не влияем на экипажи и родственников экипажей Российской Федерации, которые наносят удары непосредственно по территории Украины», – заявил укро-генерал.