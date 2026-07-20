Украинский генерал угрожает семьям российских пилотов
Одной из первоочередных задач для Украины должно стать нанесение ударов по железнодорожным станциям России.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Генерал пожаловался, что украинские удары по предприятиям российского ВПК так и не стали системными.
«Почему эти предприятия полностью не уничтожены? Это первое.
Второе, мы знаем станции поставки железнодорожным транспортом. Основная способность российской перевозки российского оружия – это железнодорожный транспорт. Мы знаем станции поставок. Мы теоретически давно вычислили, на каких станциях как раз осуществляется загрузка, разгрузка. И как раз задача для нашей разведки – своевременно выявить и своевременно нанести удары по этим станциям.
Следующее. Мы абсолютно не влияем на экипажи и родственников экипажей Российской Федерации, которые наносят удары непосредственно по территории Украины», – заявил укро-генерал.
Недоволен он и результатами деятельности скандальной компании FirePoint, отметив, что вместо обещанных ракет получили «нулевой результат на выходе».
«Если президент нам постоянно говорит об этом, то где же результаты их деятельности, того оружия, которое мы пока не видели? Поэтому – вот проблема номер один. Мы достаточно часто кормим в глазах и в мозгах собственного
народа надеждами на счастливое будущее, но на следующий день счастливого будущего нет. Есть реальные результаты таких вот российских ударов», – печалится Кривонос.
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