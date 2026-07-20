Собирает ли Россия дроны в КНДР – неизвестно, но вопрос этот, безусловно, интересный.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как относитесь к политике дружеских стран, например, Китая, который продаёт оружие и БПЛА Украине? Как сказал один человек очень высокого ранга: когда они задрали цену на один из поставляемых нам материалов более чем в 15 раз, я перестал обращать на это внимание и считать. Никакие там, никто не друзья, нет у нас друзей – попутчики только.

Не спрашивали ли у министра, почему мы дроны в КНДР не собираем? Не спрашивал, но мне тоже очень интересно, почему не собираем. Не знаю, а может и собираем! Никто со мной не делился. Но это тема. Северная Корея – они кровью доказали, что готовы быть рядом, единственные из всей этой команды», – сказал Сладков.