Сладков: «КНДР – настоящие джигиты, Китай – попутчики, белорусов не впутываем»

Максим Столяров.  
20.07.2026 20:42
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Китай, КНДР, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Собирает ли Россия дроны в КНДР – неизвестно, но вопрос этот, безусловно, интересный.

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор, а ныне доброволец бригады «Невский» ДК Минобороны РФ Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Собирает ли Россия дроны в КНДР – неизвестно, но вопрос этот, безусловно, интересный. Об...

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«Как относитесь к политике дружеских стран, например, Китая, который продаёт оружие и БПЛА Украине? Как сказал один человек очень высокого ранга: когда они задрали цену на один из поставляемых нам материалов более чем в 15 раз, я перестал обращать на это внимание и считать. Никакие там, никто не друзья, нет у нас друзей – попутчики только.

Не спрашивали ли у министра, почему мы дроны в КНДР не собираем? Не спрашивал, но мне тоже очень интересно, почему не собираем. Не знаю, а может и собираем! Никто со мной не делился. Но это тема. Северная Корея – они кровью доказали, что готовы быть рядом, единственные из всей этой команды», – сказал Сладков.

В то же время он призвал не впутывать Белоруссию.

«Белорусы? Не надо сейчас втравливать белорусов в войну. Это братская площадка, она нам нужна, страна братская, народ. Площадка – это я выражаясь технически. Конечно, это политая русской кровью земля, на которой ещё в Березине утёрли нос его же задом Наполеону. Ну, не надо нам белорусов брать и втягивать в войну. А Северная Корея доказала. Остальные – не джигиты», – добавил военкор.

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