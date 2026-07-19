«Это мерзко. Сырского надо менять» – член оборонного комитета Рады

Вадим Москаленко.  
19.07.2026 20:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2051
 
Вооруженные силы, Дзен, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Главком ВСУ Александр Сырский уже накопил максимальный объём негатива, поэтому диктатору Зеленскому самое время назначать нового мясника.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член оборонного комитета Верховной рады Сергей Рахманин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главком ВСУ Александр Сырский уже накопил максимальный объём негатива, поэтому диктатору Зеленскому самое время...

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Ведущая со ссылкой на анонимные источники рассказала о жалобах ВСУшников на то, что их заставляют записывать видео в поддержку Сырского, а тем, кто находится в отпусках, категорически запрещено майданить.

«Я этого не видел, но, к сожалению, это распространённая практика, это уже давно, это странно, если не сказать – мерзко. Не раз, не два и не три такая практика в ВСУ существовала», – прокомментировал Рахманин.

По его мнению, в сложившейся ситуации Зеленскому стоило бы найти компромиссные фигуры и на главкома, и на министра обороны..

«Наверное, президент именно к такому варианту и склоняется. Не думаю, что он сейчас будет делать резкие шаги. И именно решение на сегодняшний момент ограничиться назначением и.о. Евгения Хмары – это неплохой вариант, но я не уверен, что Хмара рассматривается президентом как следующий министр, несмотря на то что он сказал.

Президент возьмёт паузу, чтобы утихли страсти, а параллельно он ищет кандидатуры и нового министра обороны, и нового главкома», – рассуждал укро-депутат.

«Есть в политике такое правило – нужно снимать человека, когда он уже набрал максимум негатива. Думаю, что Сырский, неважно, объективна или субъективна эта оценка, уже накопил максимальный объём негатива. И поэтому логично было бы, с точки зрения верховного главнокомандующего, его заменить», – добавил Рахманин.

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English version :: Читать на английском «Это мерзко. Сырского надо менять» – член оборонного комитета Рады

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