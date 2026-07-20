Эксперт рассказала, как украинцы однажды испугались ходить по Вашингтону со своими флагами

Игорь Шкапа.  
20.07.2026 22:23
  (Мск) , Киев
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Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Антироссийские акции  под посольством РФ в США еще проходят, но все реже и реже.

Об этом в беседе с грантоедкой Ольгой Айвазовской, в прошлом участницы переговорной группы от Украины по Донбассу, заявила старший преподаватель Школы управления и госслужбы имени Джорджа Буша в Вашингтоне Екатерина Шинкарук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Антироссийские акции  под посольством РФ в США еще проходят, но все реже и реже....

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Сотрудница американского фонда вспоминает, что в 2025 году был период, когда украинцы в США «некомфортно себя чувствовали».

«Он был, к счастью, недолго, но вот февраль, март, когда были спекуляции на тему того, что могут украинцам прекратить их временную защиту, что начнут их высылать. То есть это уже был такой момент, когда непонятно было, с каким флагом менее комфортно ходить по Вашингтону, по крайней мере по административной его части.

Хорошо, что этот момент был недолгим, и он быстро прошел, но русские выдохнули, и это очень заметно – посольство активнее работает. А каких-то акций протеста у посольств, они все еще есть там ежегодные, но их там не так уж много», – печалится Шинкарук.

По ее словам, визиты в США Игоря Дмитриева сигнализировали российским дипломатам, что «можно более активно проводить российские мероприятия, продвигать российскую повестку дня».

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