Генерал ВСУ: «В России есть чёткая система ответственности граждан перед государством»

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В отличие от Украины, Россия вполне может призвать в армию еще полмиллиона человек.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ведущий затронул тему возможной мобилизации в России, спросив, есть ли на это соответствующие возможности и инфраструктура.

«Есть, к сожалению. После проведения определенных мобилизационных вопросов в 22 – 23 годах Россия делала четкие и хорошие выводы для самих себя. И сейчас повестки по призыву определенной части населения уже розданы. Уже около 380 тысяч имеют эти повестки на руках – и в течение августа и сентября месяца будут призваны, а может уже призываются. И цифра в полмиллиона совершенно не является какой-то такой нереальной, потому что есть система ответственности граждан перед государством по его обязанности защищать интересы этого государства с оружием в руках, которой Россия придерживается четко», – сказал Кривонос.

При этом он подчеркнул, что на Украине миллионы людей уклоняются от службы в армии, с чем не может справиться власть.