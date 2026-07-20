Генерал ВСУ: «В России есть чёткая система ответственности граждан перед государством»

Игорь Шкапа.  
20.07.2026 19:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В отличие от Украины, Россия вполне может призвать в армию еще полмиллиона человек.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В отличие от Украины, Россия вполне может призвать в армию еще полмиллиона человек. Об...

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Ведущий затронул тему возможной мобилизации в России, спросив, есть ли на это соответствующие возможности и инфраструктура.

«Есть, к сожалению. После проведения определенных мобилизационных вопросов в 22 – 23 годах Россия делала четкие и хорошие выводы для самих себя. И сейчас повестки по призыву определенной части населения уже розданы.

Уже около 380 тысяч имеют эти повестки на руках – и в течение августа и сентября месяца будут призваны, а может уже призываются. И цифра в полмиллиона совершенно не является какой-то такой нереальной, потому что есть система ответственности граждан перед государством по его обязанности защищать интересы этого государства с оружием в руках, которой Россия придерживается четко», – сказал Кривонос.

При этом он подчеркнул, что на Украине миллионы людей уклоняются от службы в армии, с чем не может справиться власть.

«Как бы ни было печально, но у русских есть возможности и в том, что касается влияния на население, что касается пропаганды, в том числе морального влияния, в том числе и юридического влияния, что абсолютно отсутствует в нашем государстве.

И когда мы рассказываем о желании победить, тогда мы должны четко поставить, что власть должна расставить точки над и четко выразить свое желание заставить определенную долю граждан защищать интересы этой страны», – заявил укро-генерал.

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