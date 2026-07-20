Генерал ВСУ: «В России есть чёткая система ответственности граждан перед государством»
В отличие от Украины, Россия вполне может призвать в армию еще полмиллиона человек.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий затронул тему возможной мобилизации в России, спросив, есть ли на это соответствующие возможности и инфраструктура.
«Есть, к сожалению. После проведения определенных мобилизационных вопросов в 22 – 23 годах Россия делала четкие и хорошие выводы для самих себя. И сейчас повестки по призыву определенной части населения уже розданы.
Уже около 380 тысяч имеют эти повестки на руках – и в течение августа и сентября месяца будут призваны, а может уже призываются. И цифра в полмиллиона совершенно не является какой-то такой нереальной, потому что есть система ответственности граждан перед государством по его обязанности защищать интересы этого государства с оружием в руках, которой Россия придерживается четко», – сказал Кривонос.
При этом он подчеркнул, что на Украине миллионы людей уклоняются от службы в армии, с чем не может справиться власть.
«Как бы ни было печально, но у русских есть возможности и в том, что касается влияния на население, что касается пропаганды, в том числе морального влияния, в том числе и юридического влияния, что абсолютно отсутствует в нашем государстве.
И когда мы рассказываем о желании победить, тогда мы должны четко поставить, что власть должна расставить точки над и четко выразить свое желание заставить определенную долю граждан защищать интересы этой страны», – заявил укро-генерал.
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