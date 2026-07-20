Офицер ВСУ: Разборки Сырского и Залужного стоили нам трети Донецкой области

Игорь Шкапа.  
20.07.2026 18:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Главком ВСУ Александр Сырский фактически помог ВС РФ взят Авдеевку, чтобы занять место главкома ВСУ.

С таким утверждением в беседе с бежавшим из России телеведущим-иноагентом Евгением Киселевым выступил экс-участник карательной операции против ЛДНР, капитан артразведки Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Главком ВСУ Александр Сырский фактически помог ВС РФ взят Авдеевку, чтобы занять место главкома...

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«Одно из самых ярких – это когда он, по сути, умышленно дал возможность противнику взять Авдеевку. Потому что тогда решался вопрос о снятии Залужного. И нужно было, чтобы был какой-то провал на фронте и не в зоне ответственности Сырского.

Авдеевка – это была ОСГВ «Таврия», которой командовал Тарнавский. А ОТГВ «Хортица» командовал Сырский. Но противник ударил в стык между «Хортицей» и «Таврией». И там так устроен рельеф, что оборона, точнее огневое поражение наступающих войск, было удобнее со стороны «Хортицы».

Так вот, нам ни одного снаряда не дали, чтобы уничтожать войска, которые штурмовали во фланг Авдеевки. Ни одного. У нас там по нычкам было, и мы первую бригаду там раскатали. Несколько батальонов мы раскатали, и у нас снаряды закончились.

Нам никто ничего не дал. Почему? Зачем? А для того, чтобы пала Авдеевка. Это часть комбинации по замены Залужного на Сырского была. И потом сразу с падением Авдеевки меняют Залужного на Сырского.

И что произошло после падения Авдеевки? Мы обваливались до самого Покровска. То есть на самом деле падение Авдеевки нам обошлось тем, что мы дотопали до Покровска, оставив почти треть Донецкой области противнику», – утверждал укро-офицер.

По его словам, он готов дать «соответствующие показания».

«Я готов давать свидетельские показания в суде, в цифрах, как это выглядело, в картах, как это выглядело в моих разговорах с офицерами старшими. Почему нам не дают снарядов? Почему дроноводы, которых мы свистнули на этот участок фронта, отчитывались в «Хортицу», что они находятся на других участках фронта? Потому что им было запрещено туда отправляться», – сочинял Бекренев.

Напомним, что Авдеевка была освобождена в результате тщательно подготовленной операции с проникновением в тыл украинскому гарнизону по подземным коммуникациям.

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English version :: Читать на английском Офицер ВСУ: Разборки Сырского и Залужного стоили нам трети Донецкой области

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