Офицер ВСУ: Разборки Сырского и Залужного стоили нам трети Донецкой области

Главком ВСУ Александр Сырский фактически помог ВС РФ взят Авдеевку, чтобы занять место главкома ВСУ.

С таким утверждением в беседе с бежавшим из России телеведущим-иноагентом Евгением Киселевым выступил экс-участник карательной операции против ЛДНР, капитан артразведки Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одно из самых ярких – это когда он, по сути, умышленно дал возможность противнику взять Авдеевку. Потому что тогда решался вопрос о снятии Залужного. И нужно было, чтобы был какой-то провал на фронте и не в зоне ответственности Сырского.

Авдеевка – это была ОСГВ «Таврия», которой командовал Тарнавский. А ОТГВ «Хортица» командовал Сырский. Но противник ударил в стык между «Хортицей» и «Таврией». И там так устроен рельеф, что оборона, точнее огневое поражение наступающих войск, было удобнее со стороны «Хортицы».

Так вот, нам ни одного снаряда не дали, чтобы уничтожать войска, которые штурмовали во фланг Авдеевки. Ни одного. У нас там по нычкам было, и мы первую бригаду там раскатали. Несколько батальонов мы раскатали, и у нас снаряды закончились.

Нам никто ничего не дал. Почему? Зачем? А для того, чтобы пала Авдеевка. Это часть комбинации по замены Залужного на Сырского была. И потом сразу с падением Авдеевки меняют Залужного на Сырского.

И что произошло после падения Авдеевки? Мы обваливались до самого Покровска. То есть на самом деле падение Авдеевки нам обошлось тем, что мы дотопали до Покровска, оставив почти треть Донецкой области противнику», – утверждал укро-офицер.