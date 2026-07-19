Стрельба в молитвенном месте. Исламисты не дают сербам вернуться на свои пепелища в Боснии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Неизвестные из огнестрельного оружия повредили солнечные батареи, установленные на молитвенном месте в православном сербском селе Горня Бриесница в бошняцко-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины.

Изгнанные в 1995-ом сербские жители безуспешно пытаются вернуться в родное село, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Выстрелами повреждены солнечные батареи, установленные у памятного креста на молитвенном месте в Горня Бриеснице в окрестностях Лукавца, где до 1995-го столетиями находился православный храм.

Добывать электроэнергию подобным образом сербские жители этого населённого пункта стали из-за того, что бошнякские власти местного кантона не удосужились провести туда электроэнергию. По этой и по многим схожим другим причинам бывшие обитатели села теперь не живут в нём, но регулярно собираются на большие православные праздники.

«Цель состоит в том, чтобы уничтожать сербскую собственность посредством все более частых нападений, сеять страх и панику, чтобы в конечном итоге о сербах в Федерации говорили в прошедшем времени. Мы этого не допустим. Я говорю тем, кто стоит за такими нападениями: что бы вы ни пытались сделать, мы остаёмся на своей земле», – заявил сербский депутат Палаты народов Парламента Федерации Боснии и Герцеговины Горан Брочета.

Ранее неизвестные неоднократно опрокидывали и разбивали установленный жителями села крест.

По данным 1991 года, в Горне Бриеснице проживали 570 сербов, в селе имелось электричество, водоснабжение и телефонная связь. Однако в 1995 году исламистские боевики из так называемой «Армии Боснии и Герцеговины» в ходе совместного блицкрига против боснийских и хорватских сербов вместе с армией Хорватии и при поддержке НАТО полностью разрушили его.