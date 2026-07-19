В Киеве надумали лишать избирательного права уклонистов и «отказников»
Украинское государство должно лишать избирательных прав и возможности делать карьеру всех, кто по тем или иным причинам не пошёл воевать в ВСУ.
Об этом на канале «ProUA» заявил украинский публицист и политический деятель Анатолий Якименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы исчерпали возможности и ресурсы для добровольной комплектации ВСУ, поэтому нам нужно сменить философию. И понять простую вещь: все люди разделены на две категории – те, кто имеют обязанности, и которые не имеют.
Доброволец – это человек, который может сам себя заставить. Но большинство мужчин этого не могут. Тогда их заставляет государство», – рассуждал Якименко.
«Какое наказание при отсутствии такого принуждения? Лишение избирательного права, карьеры на госслужбе, и так далее. И предложение других мест службы.
То есть, если ты верующий или ещё кто-то, и не хочешь брать в руки оружие – нет вопросов, иди на патронный завод, и работай там. Но ты не принимаешь участия в выборах, не голосуешь, но платишь налоги», – добавил он.
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