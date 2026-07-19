В Киеве надумали лишать избирательного права уклонистов и «отказников»

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Украинское государство должно лишать избирательных прав и возможности делать карьеру всех, кто по тем или иным причинам не пошёл воевать в ВСУ.

Об этом на канале «ProUA» заявил украинский публицист и политический деятель Анатолий Якименко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы исчерпали возможности и ресурсы для добровольной комплектации ВСУ, поэтому нам нужно сменить философию. И понять простую вещь: все люди разделены на две категории – те, кто имеют обязанности, и которые не имеют. Доброволец – это человек, который может сам себя заставить. Но большинство мужчин этого не могут. Тогда их заставляет государство», – рассуждал Якименко.