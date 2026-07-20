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Антироссийские санкции, вопреки регулярным мантрам западных политиков, не в состоянии изменить ход войны в пользу Украины и поставить РФ на колени.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил британский дипломат, в прошлом сотрудник посольства в РФ, один из разработчиков антироссийских санкций Иэн Прауд, после отставки опубликовавший мемуары под красноречивым названием «Неудачник в Москве: как британская дипломатия потерпела неудачу в России, 2014–2019», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы слушаете заявления европейских элит, таких как Кая Калас и министр иностранных дел Великобритании Ветт Купер, и читаете западные СМИ. Можно было бы подумать, что санкции помогают изменить ход войны на Украине и постепенно поставить Россию на колени. Но вы ошибаетесь. И на самом деле западные лидеры регулярно лгут вам по этому поводу. Экономические санкции оказались катастрофическими. Катастрофа, не для России, а для Европы и для Великобритании, в частности. И, конечно же, для Украины», – сказал Прауд. Он считает, что главная причина неэффективности санкций — это время.

«Чем дольше они остаются в силе, тем слабее становится их эффект. Сейчас санкции против России действуют уже 12 лет. Наверняка они уже сработали, нам постоянно об этом говорят, что санкции ведут к экономическому коллапсу России. Однако экономические данные говорят совсем о другом», – отметил дипломат.

По его словам, введенные после 2014 года санкции действительно наносили ущерб России, которая стремилась добиться мира в Донбассе, чтобы избавиться от санкций.

«Объективно, это было бы лучшее время для того, чтобы просить мира в Украине, потому что Украине нужен был мир. Россия так же сильно хотела мира, как и сама Украина», – считает отставной дипломат. Он отмечает, что после 2017 года Россия радикально изменила свою стратегию.