Французское и британское ядерное оружие уже расползается по Европе – Громыко

Страны Евросоюза одна за другой присоединяются к ядерным миссиям НАТО, разрешая размещать неконвенциональное оружие на своей территории.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил доктор политических наук, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пока никакого французского ядерного зонтика над Европой нет. Это один из гипотетических сценариев на будущее. Но, бесспорно, сейчас развиваются более скоординированные отношения между Британией и Францией, Францией и Германией, Британией и Германией – для того, чтобы перевести в плоскость регулярных дискуссий вопросы о том, что может происходить в будущем с ядерным потенциалом в Европе.

Имеется в виду, конечно, потенциал довоенный. Он ограничен традиционно тремя странами, одна из которых не Европейская – это ТЯО США в четырёх странах. И это Великобритания и Франция.

Насколько сдерживание США в будущем может частично, если не полностью, быть или замещено, или дополнено каким-то расширенным ядерным клубом, неким ядерным зонтиком, британским или французским – это вопрос будущего», – сказал Громыко.