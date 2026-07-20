Французское и британское ядерное оружие уже расползается по Европе – Громыко
Страны Евросоюза одна за другой присоединяются к ядерным миссиям НАТО, разрешая размещать неконвенциональное оружие на своей территории.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил доктор политических наук, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Пока никакого французского ядерного зонтика над Европой нет. Это один из гипотетических сценариев на будущее. Но, бесспорно, сейчас развиваются более скоординированные отношения между Британией и Францией, Францией и Германией, Британией и Германией – для того, чтобы перевести в плоскость регулярных дискуссий вопросы о том, что может происходить в будущем с ядерным потенциалом в Европе.
Имеется в виду, конечно, потенциал довоенный. Он ограничен традиционно тремя странами, одна из которых не Европейская – это ТЯО США в четырёх странах. И это Великобритания и Франция.
Насколько сдерживание США в будущем может частично, если не полностью, быть или замещено, или дополнено каким-то расширенным ядерным клубом, неким ядерным зонтиком, британским или французским – это вопрос будущего», – сказал Громыко.
«Развитие ситуации идёт в очень негативном направлении. Всё больше стран присоединяются к совместным ядерным миссиям НАТО. Все больше и больше стран в ходе этих миссий оказывают им вспомогательную поддержку, пересматривают в законодательстве подходы к возможности транзита и размещения зарубежного ядерного оружия на своей территории.
В последнее время это зримо было сделано и в Швеции, и в Финляндии, где пересматривается законодательство по поводу возможности размещения зарубежных ядерных военных систем, или их транзита у себя по морю, по воде или в воздушном пространстве», – резюмировал он.
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