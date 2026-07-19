Запад готовит для России «сценарий февраля 1917» – Шишкин

Цель террористических ударов Украины по российским гражданским объектам – спровоцировать воинственных патриотов на бунт на фоне усталости и равнодушия народа.

Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Западе не идиоты, они прекрасно понимают, что в результате таких ударов тысячи граждан России не выйдут на улицы с требованием прекратить СВО и капитулировать перед Западом. Такого не будет, это очевидно.

Их цель – что выйдут тысячи граждан с требованием ужесточить проведение СВО, перевести её на новый уровень, и под этими лозунгами снести существующую власть, как неспособную дать адекватный ответ на угрозу, и тем самым погрузить страну в хаос и смуту.

Именно так, как это было сделано в феврале 1917 года, когда огромные толпы возмущенных подданных вышли на улицы, потому что считали, что власть не способна привести страну к победе.

А для воплощения в жизнь такого сценария необходимо одно обязательное условие. Массовку всегда можно найти и вывести на улицу. Нужно отторжение подавляющего большинства народа от власти.

Когда народ либо говорит: «чума на оба ваши дома», либо народ молчит. Народ безмолвствует, власть повисает в воздухе и уже дело техники, кому и как её свергать и погружать страну в смуту», – сказал Шишкин.