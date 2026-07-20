Печаль в украинском эфире: «Западный русофоб заканчивается на двух вопросах – один из них ядерная кнопка России»
В отличие от Европы и Украины, США куда более серьезно относятся к риску ядерной войны.
Об этом в беседе с грантоедкой Ольгой Айвазовской, в прошлом членом переговорной группы от Украины по Донбассу, заявила старший преподаватель Школы управления и госслужбы имени Джорджа Буша в Вашингтоне Екатерина Шинкарук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Прямое столкновение с Россией не отвечает интересам Соединенных Штатов. Западный русофоб условный заканчивается на двух вопросах. На вопросе российской ядерной кнопки, с которой они никогда не знают, что делать. Это вопрос, который вводит в ступор: как мы, как мы это решим?
И второй вопрос – это российское население или условные хорошие русские. То есть гуманистическая составляющая, что мы не можем закенселить 140 млн человек, и мы не будем отказываться говорить с теми, кто приезжает и хочет с нами говорить о демократической России, даже если это оторванная от реальности иллюзия», – страдала укро-эксперт.
При этом она заметила, что ни в Европе, ни на Украине не верят, что Россия пойдет на применение ядерного оружия. По ее словам, не особо верят и в США, но тем не менее этот риск вынуждены учитывать.
«То есть, если есть хотя бы один процент, мы не будем с этим играть, потому что, опять же, вопрос отношения к рискам в Западной Европе, в Вашингтоне и в Восточной Европе и в Украине совершенно разный», – заключила Шинкарук.
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