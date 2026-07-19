«Война превратила украинцев в дегенератов» – русофоб-галичанин
Война ведет Украину и ее граждан по пути эволюционной деградации.
Об этом в эфире «Радио Чикаго» заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Война порождает дегенерацию и дегенератов: чем дольше идет война с культом насилия, со стиранием границы между жизнью и смертью, со стиранием предела уважения к жизни, с обесчеловечиванием», – сказал Дроздов.
По его словам, обесчеловечивание врага позволяет «добиваться успехов в таком очень животном кровопролитии».
«Там ничего высокодуховного никогда не было, нет и не будет. Кто ищет, тот самодур. И именно это объясняет наш катаморфоз [эволюционный регресс], которым мы идем по пути дегенерации общественной, нравственной.
Потому что когда мораль раздавливается культом силы, когда всякая этика раздавливается ботинком очень грубых подходов, где надо, чем ты грубее, тем у тебя больше шансов выжить. Все это порождается войной как явлением.
И очень часто люди, которые дегенерируются с войной, они тоже есть жертвы войны. Нельзя сказать, что они вроде бы тоже невинны. Морально-нравственная вина есть у каждого, кто деградирует», – рассуждал галичанин, всю жизнь разжигавший ненависть.
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