«Война превратила украинцев в дегенератов» – русофоб-галичанин

Война ведет Украину и ее граждан по пути эволюционной деградации.

Об этом в эфире «Радио Чикаго» заявил львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Война порождает дегенерацию и дегенератов: чем дольше идет война с культом насилия, со стиранием границы между жизнью и смертью, со стиранием предела уважения к жизни, с обесчеловечиванием», – сказал Дроздов.

По его словам, обесчеловечивание врага позволяет «добиваться успехов в таком очень животном кровопролитии».

«Там ничего высокодуховного никогда не было, нет и не будет. Кто ищет, тот самодур. И именно это объясняет наш катаморфоз [эволюционный регресс], которым мы идем по пути дегенерации общественной, нравственной.

Потому что когда мораль раздавливается культом силы, когда всякая этика раздавливается ботинком очень грубых подходов, где надо, чем ты грубее, тем у тебя больше шансов выжить. Все это порождается войной как явлением.

И очень часто люди, которые дегенерируются с войной, они тоже есть жертвы войны. Нельзя сказать, что они вроде бы тоже невинны. Морально-нравственная вина есть у каждого, кто деградирует», – рассуждал галичанин, всю жизнь разжигавший ненависть.