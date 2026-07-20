Российское ТЯО и китайская рота десантников спасли Белоруссию

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Украина собиралась напасть на Белоруссию в 2024 году.

Об этом военный эксперт и журналист, гвардии майор запаса Алексей Рамм заявил проекту «Ваши новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2024 году они реально хотели на нее напасть. Они и 2023-м были готовы. Явно готовилась совместная польско-украинская операция. Она опоздала, потому что в Конгрессе у американцев произошли трения, и выделенная техника до Украины не дошла. Они пять бригад не успели сформировать. Они подошли к границам. Одновременно подошли поляки», – рассказал Рамм.

Он считает, что угроза Белоруссии существовала еще с 2022 года. Именно поэтому Россия разместила там и ракеты «Кинжал», и тактическое ядерное оружие (ТЯО).