Российское ТЯО и китайская рота десантников спасли Белоруссию

Елена Острякова.  
20.07.2026 20:18
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Украина собиралась напасть на Белоруссию в 2024 году.

Об этом военный эксперт и журналист, гвардии майор запаса Алексей Рамм заявил проекту «Ваши новости», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина собиралась напасть на Белоруссию в 2024 году. Об этом военный эксперт и журналист,...

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«В 2024 году они реально хотели на нее напасть. Они и 2023-м были готовы. Явно готовилась совместная польско-украинская операция.

Она опоздала, потому что в Конгрессе у американцев произошли трения, и выделенная техника до Украины не дошла. Они пять бригад не успели сформировать. Они подошли к границам. Одновременно подошли поляки», – рассказал Рамм.

Он считает, что угроза Белоруссии существовала еще с 2022 года. Именно поэтому Россия разместила там и ракеты «Кинжал», и тактическое ядерное оружие (ТЯО).

«Поляки после появления на территории Белоруссии ТЯО отошли от границы. Украинцы не отошли. Они закусились. Все было на тоненького. Тогда прозвучала знаменитая фраза Лукашенко про куриную слепоту: я красных линий не вижу, если кто-то нападет, ударю всем, чем есть.

Это было сказано в самый напряженный момент. Все разрешилось, когда вдруг ни с того, ни с сего прилетели китайцы, рота десантников, и начались совместные учения как раз на полигонах по направлению  возможного украинского удара», – сказал Рамм.

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