На месте ликвидации Фарион поставили медную коробку со словами ненависти

Михаил Рябов.  
20.07.2026 09:58
  (Мск) , Львов
Просмотров: 273
 
Дзен, Львов, Русофобия, Украина


Во Львове во дворе дома, где два года назад была ликвидирована украинская нацистка Ирина Фарион, открыли «пространство памяти» – медную коробку, на которой вырезаны слова «мова», «воля», «нация» и «сила» – главные точки, вокруг которых разжигала ненависть погибшая.

Заглянув через вырезанные в медной коробке надписи внутрь, можно увидеть камень, на который нанесено 20 цитат Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Во Львове во дворе дома, где два года назад была ликвидирована украинская нацистка Ирина...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

На церемонию пришел мэр Львова Андрей Садовый, дочка и внуки Фарион.

Судебный процесс над обвиняемым в убийстве Фарион днепропетровцем Вячеславом Зинченко продолжается во Львове до сих пор. По одной из версий, он пошел на ликвидацию нацистки, поскольку был оскорблен ее унизительными словами в адрес русскоязычных солдат ВСУ.

Метки: ,

English version :: Читать на английском На месте ликвидации Фарион поставили медную коробку со словами ненависти

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить