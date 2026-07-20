На месте ликвидации Фарион поставили медную коробку со словами ненависти

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Во Львове во дворе дома, где два года назад была ликвидирована украинская нацистка Ирина Фарион, открыли «пространство памяти» – медную коробку, на которой вырезаны слова «мова», «воля», «нация» и «сила» – главные точки, вокруг которых разжигала ненависть погибшая.

Заглянув через вырезанные в медной коробке надписи внутрь, можно увидеть камень, на который нанесено 20 цитат Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

На церемонию пришел мэр Львова Андрей Садовый, дочка и внуки Фарион.

Судебный процесс над обвиняемым в убийстве Фарион днепропетровцем Вячеславом Зинченко продолжается во Львове до сих пор. По одной из версий, он пошел на ликвидацию нацистки, поскольку был оскорблен ее унизительными словами в адрес русскоязычных солдат ВСУ.