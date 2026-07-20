За месяц Россия выбила треть украинских грузоперевозок по морю и железной дороге

Из-за российских ударов по логистике Украина ежемесячно теряет почти миллиард долларов на экспорте только зерна и кукурузы.

Об этом на своём канале заявил военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За первые полгода у Украины по морскому коридору шло порядка 240 тысяч тонн в сутки. С конца июня снизилось до 160 тонн в сутки. То есть, они потеряли треть грузоперевозок по морскому коридору.

Что железная дорога, по которой мы тоже бьем? Перевозки упали на 27% меньше, чем в июне. И это еще статистика до ночных ударов с 10 июля, которые мы начали.

У них крупнейший экспортер страны Kernel после ударов 10-12 июля просто закрыл терминалы в Черноморске. Из 13 крупных терминалов большой Одессы, закупку остановили 4.

Трейдеры сейчас останавливают закупки сразу на двух терминалах. У них повышаются цены на пшеницу, на кукурузу, на ячмень. Судовладельцы просто пачками сейчас объявляют форс-мажор и в украинские порты просто не идут», – сказал Коц.