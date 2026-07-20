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«Длинные непонятные антенны» на дронах «Герань» – это средства коммуникации с наведением на земле.

Об этом едва не погибший от удара «Герани» экс-советник министра обороны Украины Сергей «Флеш» Бескрестнов пишет в запрещённой в РФ соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расскажу вам об этих длинных непонятных антеннах на «Шахедах». Что придумал враг: Через соцсети ищут предателей. Предателю надо купить радиоприемник и диктофон. В определенное время предатель должен настроить приемник на указанную пустую частоту, например 85,5 МГц – и положить рядом диктофон в режиме записи. Затем запись нужно отправить на указанный аккаунт в Telegram. В это же время на «Шахеде» устанавливают FM-передатчик, который постоянно транслирует в эфир условно-кодированную информацию о полете», – сообщил «Флеш».

«За этой технологически идиотской операцией явно стоит некий полковник ГРУ возрастом за 60, который считает себя гением да видимо еще и награду получил. Вы только представьте себе – раздуть такой шпионский «движ» ради какой-то херни. Ну а для всех любителей легких денег напоминаю, что небольшая услуга может стоить пожизненного заключения», – паясничал бандеровец.

Однако мало кто разделил браваду Бескрестнова.

Один из комментаторов указывает что автор напрасно высмеивает идею, которая успешно работает у русских, поскольку, «несмотря на архаичность, этот метод решает такие задачи, как обход контроля мобильной связи, «абсолютную незаметность агента» и фиксацию маршрута, телеметрии и мест сбития. Не говоря уже о копеечной стоимости и доступности подхода.

Есть и более резкие мнения под публикацией с призывами прекращать «так свысока недооценивать врага» и пятый год кормить людей пропагандой «о двух-трёх неделях, в то время как враг всё больше захватывает территорий».