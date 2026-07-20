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Украина проиграет не столько без экс-министра обороны Фёдорова, сколько без Сергея Сибиги, который, помимо обязанностей главы МИД, выполнял функции вербовщика в странах Южной Америки.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы – Украина, проиграем не без Фёдорова, а без Сибиги. В функции МИД входит вербовка иностранных наёмников. Ещё два года назад МИД выдавал дипломатические паспорта ушедшим в отставку военным профессионалам из Украины, которые выезжали в страны Южной Америки и там ведут колоссальную работу. В подтверждение информации, совершенно недавно в СМИ в столице Колумбии были массовые протесты с сжиганием украинских флагов. Потому что идёт вербовка за понюх табака колумбийских граждан на территорию Украины на войну, там протесты действительно натуральные. Колумбийский народ сейчас задаёт большие вопросы своему правительству, почему иностранные вербовщики из Украины свободно вербуют колумбийских граждан на войну против России», – рассказал Дудкин.

Он добавил, что по американским данным, в ВСУ сейчас воюет около 50 тысяч иностранных наёмников, из них около 9 тысяч – колумбийцы.

«Но здесь есть уже большие проблемы. Приезжая на Украину, они на особой денежной статье содержания, они не столько получают, сколько бедные украинские солдаты, а в три-пять раз больше. Хотя, по международным меркам, в том же Французском легионе в Африке, это не те деньги. Поняв, что их обманули, они всяческими способами пытаются переодеваться в гражданскую одежду и исчезать из Украины, даже не получив гонораров. Поэтому сегодня Сибига настраивает своих вербовщиков на то, чтобы, как и ТЦК-шники, усилить свою работу в странах Южной Америки», – утверждает укро-эксперт.

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